Merkezlerde yürütülen faaliyetler kapsamında; sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif etkinlikler düzenlenerek gençlerin hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerine katkıda bulunuluyor. Bu sayede çocukların ve gençlerin kişisel, sosyal ve ruhsal açıdan güçlenmeleri hedefleniyor.

Öte yandan Gençlik Merkezleri, rehberlik ve danışmanlık hizmetleriyle de gençlerin yanında yer alıyor. Zararlı alışkanlıklarla mücadele kapsamında bilgilendirici ve bilinçlendirici programlar düzenlenerek, gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması amaçlanıyor.

Açıklamada, merkezlerde gerçekleştirilen çeşitli atölye çalışmaları, spor faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri sayesinde gençlerin sosyalleşme becerilerini artırarak kendilerini ifade edebilecekleri alanlar buldukları vurgulandı.

Yozgat Valiliği, çocukların ve gençlerin geleceğe güvenle hazırlanabilmesi için bu tür faaliyetlerin artarak devam edeceğini kaydetti.