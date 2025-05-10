Sivas ve Yozgat yörelerine ait birbirinden güzel türkülerle katılımcılara müzik ziyafeti sunulan konserde, genç yeteneklerin performansı beğeni topladı.

Büyük Sinema ve Kültür Merkezinde düzenlenen konsere Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, öğrenciler ve veliler katıldı.

“SANATLA BULUŞMAK BİZİM İÇİN GURUR KAYNAĞI”

Konser sonrası açıklama yapan Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Aytaş Şahin, etkinliğin büyük ilgi görmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, “Bölgemizin kültürel zenginliklerini sanatla buluşturmak ve genç yetenekleri sahneye taşımak bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu tür etkinlikler, hem kültürel mirasımızı yaşatmak hem de öğrencilerimizin sanatsal gelişimini desteklemek adına önemli bir fırsattır” dedi.

Şahin, konserin hazırlanmasında emeği geçen öğrencilere ve sanatçılara teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

“ÜNİVERSİTELERLE BULUŞUYORUZ” PROJESİ DEVAM EDİYOR"

Şahin, açıklamasının devamında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayelerinde başlatılan "Üniversitelerle Buluşuyoruz" projesi kapsamında çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Bu yılki proje kapsamında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Ana Bilim Dalı’nı ağırladıklarını ifade eden Şahin, şunları söyledi: “Bölüm Başkanı Sayın Doç. Dr. Selin Özdemir ve değerli hocalarımıza bizleri kırmayarak teşrif ettikleri için teşekkür ederiz. Sanat, etkileşim içinde olduğunda daha verimli ve tamamlayıcı olur. Bu tür çalışmalara değer veriyor, farklı eğitim kurumlarıyla bir araya gelerek öğrencilerimizi bir üst eğitim kurumuna hazırlıyoruz.”

“BU CESUR YÜREKLER SADECE ÖĞRENCİ DEĞİL”

Öğrencilerin sanat yolculuğunda gösterdikleri çabaya da dikkat çeken Şahin, velilere seslenerek şunları kaydetti:

“Sevgili veliler, çocuklarınızın sanat yolculuğuna inandığınız, onların yanında dimdik durduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Güzel Sanatlar Lisesi'nde her gün genç bir yüreğin bir nota için mücadelesine, bir ezgi uğruna saatlerce çalışmasına tanık oluyoruz.

Bu öğrenciler, sanat yolculuğunda yorgun düştükçe yeniden ayağa kalkmayı öğrenirler. Çünkü onlar sadece birer öğrenci değil, aynı zamanda duygularını müzikle ifade etmeyi seçmiş cesur yüreklerdir.”