Yozgat Bozok Üniversitesi Gençlik Merkezi Genç Ofis ev sahipliğinde, Yozgat Genç TEMA üyeleri tanışma ve koordinasyon toplantısı yaptı.

Toplantıda, Gençlik Merkezi ve Genç Ofis bünyesinde yürütülen faaliyetler ile projeler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Programda, gençlerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi gerektiği vurgulandı. Çevre sorunlarının gelecek nesilleri doğrudan etkileyeceğine dikkat çekilen toplantıda, doğa sevgisinin küçük yaşta kazanılmasının önemi üzerinde duruldu.

Yozgat Genç TEMA üyelerine hitap eden eğitmenler, “Doğal kaynaklarımız sınırsız değil. Ormanlarımızı, suyumuzu, toprağımızı korumazsak yarın çok geç olabilir. Bu noktada en büyük sorumluluk gençlerimize düşüyor” ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca geri dönüşüm, suyun bilinçli kullanımı, atıkların azaltılması, ağaçlandırma çalışmaları ve çevre gönüllülüğünün yaygınlaştırılması konularında gençlere bilgiler verildi.

Çevre konusunda bireysel çabaların önemine işaret edilen buluşmada, “Her gencin atacağı küçük bir adım, gelecekte büyük bir değişimin başlangıcı olabilir. Bir fidan dikmek, bir plastik atığı geri dönüştürmek ya da enerjiyi tasarruflu kullanmak doğaya yapılacak en büyük katkıdır” mesajı verildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Gençlik Merkezi Genç Ofis yetkilileri, gençlere yönelik çevre bilinci projelerinin artarak süreceğini kaydetti. Gençlerin aktif katılımıyla hem doğanın korunacağı hem de toplumsal farkındalığın yükseleceği belirtildi.