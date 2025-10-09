Yozgat ve Türkiye’de yaşayan vatandaşlar için, Gelirinin 20 katı harcama yapanları radarına almaya hazırlanıyor. Yüksek harcama yapıp düşük gelir gösterenlerden özel gider bildirimi istenecek. Bakanlık, geçtiğimiz günlerde lüks yatların ÖTV'sini yüzde 0'dan yüzde 8'e çıkardı. Bunun yanı sıra özel jetleri de incelemeye alan bakanlık yüksek tutarda harcama yapıp düşük gelir gösterenlerden özel gider bildirimi talep edecek.

Kanun Nasıl İşliyor

Hürriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre 873 bin TL kira geliri beyan eden bir kişinin aynı yıl içerisinde 25 milyon TL'ye ev aldığı ve 47 milyon TL'lik kredi kartı harcaması yaptığı tespit edildi. Bu tür uyumsuzlukların vergi incelemesine konu olacağı aktarıldı.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Uyardı

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir denetim çalışması başlatıyor. Gelir-harcama uyumsuzluklarının tespit edilmesi için denetimler dışında yanı sıra yasal düzenleme hazırlıkları da yapılıyor. Süresi içerisinde açıklama yapmayanlara vergi ve katlamalı cezaların kesileceği ifade edildi. Hiç açıklama yapmayanların ise direkt olarak vergi incelemesine alınacağı açıklandı.

Yeni denetim sistemi ile hem kayıt dışılıkla mücadele edilecek hem de lüks tüketimini belgelemeyen mükelleflerin vergisel sorumlulukları da netleştirilecek.