Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından şoförlere ve yolculara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Trafik Jandarma ekipleri 29 Ağustos 2024 tarihinde Yozgat il genelinde şoförler ve yolcular bilgilendirildi.

Jandarma’dan yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından şoförlere ve yolculara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarmaları 29 Ağustos 2024 tarihinde Yozgat il genelinde Trafik güvenliği ve kuralları, araç sürücülerinin kurallara uyma düzeyinin üst seviyeye çıkarılması, yolcuların emniyet kemeri kullanımı, hız limitleri ve Geçme kuralları ihlalleri hakkında bilgilendirme yapılmış ve broşürü dağıtımı yapılmıştır. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak trafik kazalarının en aza indirilmesi için, gerekli emniyet tedbirleri ve denetimlerimiz ve bilgilendirme faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verildi.