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Eylül ayı Yozgat'ta geleneksel olarak salça yapımı için ayrı bir önem taşısa da sonbaharın gelmesiyle birlikte turşu yapımı da öne çıkıyor. Yozgat'ın yerel halkı için turşu yapmak kış hazırlıklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve neredeyse her evde bu gelenek sürdürülür. Bu nedenle kentin hemen hemen her bölgesinde turşu yapma faaliyetleri gözlemlenmektedir.

Turşu yapımının maliyeti, bugünlerde en uygun seçenek olarak domates turşusuyla birlikte öne çıkıyor. Domates turşusu yapımı için en uygun sebze, sezon sonunda kızarmış domatesler yerine yeşil domateslerdir. Bu yeşil domateslerle yapılan turşunun lezzeti diğer çeşitlerden hiç de aşağı kalmıyor. Pazarlarda, kızarmamış yeşil domatesler tezgahların önemli bir kısmını kaplamaktadır. Yerel üreticilerin tarlalarında kalan yeşil domateslerin fiyatı oldukça makul seviyelere düşmüştür. Turşu yapmak için kullanılan yeşil domatesler, kilosu 5 TL'ye kadar düşen fiyatlarla satılmaktadır. Bu sırada, salatalık fiyatları 30 ila 40 TL arasında değişirken, turşu yapımı için kullanılan biberin fiyatı 30 TL ile sınırlıdır, sarımsak fiyatları ise değişkenlik göstermektedir ve kilosu 15 TL'den başlayarak 40 TL'ye kadar çıkabilmektedir.

Yeşil domates turşusunun sadece lezzeti değil, aynı zamanda sağlık açısından da birçok faydası bulunmaktadır. Yeşil domates, yüksek miktarda diyet lifi içerir ve sindirim sisteminin düzgün çalışmasını destekler. Aynı zamanda yağ yakımını artırarak vücudu enerjiye dönüştürmeye yardımcı olur. Yeşil domates içerdiği ATF4 adlı protein sayesinde kas ve kemik sistemini güçlendirir ve yaşlılıkla gelen kas erimesini engeller. Antioksidan özellikleri sayesinde vücuttaki serbest radikallerin sayısını azaltarak bağışıklık sistemini güçlendirir ve kanser riskini azaltır. Ayrıca, saç sağlığını destekleyen yeşil domates, cilt rahatsızlıklarına karşı da koruyucu etki gösterir.

Yozgatlılar için kış hazırlıklarının önemli bir parçası olan yeşil domates turşusu, sağlık ve lezzetin bir araya geldiği bir gelenek haline gelmiştir. Vücuda enerji veren ve sağlık açısından birçok fayda sağlayan bu gıda, kış aylarında sofralarda vazgeçilmez bir yer bulmaya devam ediyor.