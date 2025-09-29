Turhal Şeker Fabrikası’nın ev sahipliğinde düzenlenen 17. Geleneksel Turhal Kocakavak Karakucak Güreş Festivali, yoğun katılım ve büyük coşku ile gerçekleştirildi.

Tokat ve çevre illerden güreşseverlerin akın ettiği festivale, Kayseri Şeker yöneticilerinin yanı sıra Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Yücel Bulut ve Cüneyt Aldemir, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp, Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Vural ile birlikte çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Etkinlik boyunca birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne olan güreş festivalinde, ata sporu güreşin köklü geleneği bir kez daha yaşatıldı.

Kayseri Şeker yöneticileri yaptıkları açıklamada, bu tür organizasyonların hem gençlerin spora teşviki hem de geleneksel değerlerin korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dereceye giren güreşçiler ödüllerini protokol üyelerinin elinden alırken, festival renkli görüntülere sahne oldu.