Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen sınav, Yozgat'taki birçok okulda gerçekleştirildi. Adaylar, sınavın başladığı andan itibaren yoğun bir çaba gösterdi.

ÖSYM tarafından yapılan sınava 1 milyon 470 bin 487 adayın başvurduğu bildirildi. Genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri olarak 2 oturumdan oluşan sınav, Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da 135 sınav merkezinde uygulandı.

2024-KPSS oturumlarının ilki genel yetenek-genel kültür testiyle saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. İlk oturuma 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. Oturumda adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verildi.

Genel yetenek-genel kültür oturumu 4 bin 17 binada, toplam 75 bin 64 salonda uygulandı. Oturumlarda toplam 270 bin 927 görevli yer aldı.

2024-KPSS lisans oturumlarının ikincisi olan ve saat 14.45'te başlayan eğitim bilimleri oturumu, 526 bin 947 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Eğitim bilimleri testinde 80 soru için adaylara 100 dakika süre verildi. Toplam 315 binadaki 25 bin 346 salonda uygulanan oturumda, 7 bin 75 emniyet görevlisinin sahada olduğu belirtildi.

Sınav sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak.