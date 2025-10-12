Devletin imkânlarıyla değil, milletin alın teriyle ve inancıyla inşa edilen Gelecek Partisi Genel Merkez binası görkemli bir törenle açıldı.

Açılışta, Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Azizcan Erenkol ve Kayseri İl Başkanı Zülküf Arlas ile birlikte yer aldı.

Ömer Aydoğmuş, açılış töreninde yaptığı değerlendirmede, Gelecek Partisi’nin emeğe, samimiyete ve ahlaki değerlere dayalı bir siyasi anlayışı temsil ettiğini belirtti.

Aydoğmuş, “Bu bina devletin değil, milletin imkânlarıyla yükselmiştir. Her tuğlasında alın teri, her odasında umut vardır. Gelecek Partisi’nin kapıları halka, hakka ve adalete sonuna kadar açıktır” ifadelerini kullandı.

Aydoğmuş, partinin kuruluş felsefesine vurgu yaparak, “Biz siyaset yapmak için değil, bu ülkenin geleceğini yeniden kurmak için buradayız. Bu merkez, Türkiye’nin vicdanının sesi olacak” dedi.

Açılışta parti yöneticileri, il başkanları ve çok sayıda davetli hazır bulundu. Etkinlikte birlik, dayanışma ve siyasi yenilenme mesajları ön plana çıktı.

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, konuşmasını “Bu bina sadece bir merkez değil, adaletin, emeğin ve ahlakın sembolüdür” sözleriyle tamamladı.