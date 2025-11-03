Kulüp tesislerinde düzenlenen seçmelere kent genelinden çok sayıda sporcu katıldı.

Antrenörler tarafından titizlikle yürütülen seçmelerde genç sporcuların fiziksel yeterlilikleri, temel duruşları, ok atış teknikleri, dikkat ve koordinasyon becerileri incelendi. Adayların konsantrasyonları ve disiplin seviyeleri de değerlendirme kriterleri arasında yer aldı.

Yozgat Turkuaz Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Zeynep Çınar Zararsız, seçmelere gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: “Amacımız, çocuklarımızı ve gençlerimizi okçuluk sporu ile tanıştırmak ve yetenekli olanları keşfederek profesyonel seviyeye taşımak. Seçmelerimize gösterilen yoğun ilgi bizleri mutlu etti. Yozgat’tan milli takıma sporcular kazandırmak istiyoruz.”

Seçmelerde başarılı olan sporcuların kulüp bünyesinde temel eğitim programına dahil edilerek düzenli antrenmanlara başlayacağı bildirildi. Kulüp yetkilileri, Yozgat’ta okçuluk sporuna artan ilginin kendilerini motive ettiğini ifade etti.

Turkuaz Okçuluk Spor Kulübü, önümüzdeki dönemde farklı yaş gruplarına yönelik çalışmalarını sürdürecek. Kulüp ayrıca ulusal turnuvalara katılarak Yozgat’ı başarıyla temsil etmeyi hedefliyor.