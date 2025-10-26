Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), gençlerin liderlik yeteneklerini geliştirmek amacıyla düzenlediği etkinliklerle dikkat çekmeye devam ediyor. Dernek tarafından yapılan açıklamada, bugün SORGED’de gerçekleştirilen Liderlik Eğitimi kapsamında gençlerle bir araya gelindiği ve dolu dolu atölye çalışmaları yürütüldüğü bildirildi.

Liderlik Eğitiminde Neler Öğretildi?

Eğitim boyunca gençler, liderlik kavramı, lider kimdir, liderlik ve yöneticilik arasındaki farklar, liderlik tarzları ve gönüllülüğün liderliğe katkısı gibi konular üzerinde yoğun bir şekilde çalıştı. Atölyeler, interaktif oyunlar ve grup çalışmaları ile desteklenerek gençlerin hem teori hem de pratiği deneyimlemeleri sağlandı.

SORGED yetkilileri, eğitimde gençlerin kendi liderlik potansiyellerini keşfetme fırsatı bulduklarını ve katılımcıların etkinlik boyunca aktif bir öğrenme süreci yaşadıklarını ifade etti.

Dernek açıklamasında, gençlerin aktif, sorumluluk sahibi ve ilham veren liderler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla çalışmaların süreceği vurgulandı. SORGED, liderlik eğitimleri aracılığıyla gençlerin karar alma, ekip yönetimi, problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Başkanlık yetkilileri, etkinliğe ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Bugün SORGED’de adeta bir liderlik rüzgarı esti. Gençlerimiz hem eğlendiler hem de liderlik kavramını derinlemesine öğrenme fırsatı buldular. Bu tür eğitimlerle, geleceğin liderlerini yetiştirmeye devam edeceğiz.”

SORGED, önümüzdeki dönemde de gençlere yönelik liderlik, kişisel gelişim ve sosyal sorumluluk temalı etkinlikler düzenlemeyi sürdürecek. Dernek, bu çalışmalarla gençlerin toplum içinde daha aktif rol almasını ve kendi potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarını amaçlıyor.