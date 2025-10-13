Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, ilçede devam eden asfalt çalışmalarının planlandığı şekilde sürdüğünü belirtti.

Başkan Tekçam, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için ekiplerin gece gündüz görev başında olduğunu söyledi.

Tekçam yaptığı açıklamada, altyapı ve yol çalışmalarının ilçenin ekonomik ve sosyal yaşamına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Tekçam, “Asfalt ve yol çalışmalarımız, halkımızın konforunu artırmanın yanı sıra ticari ve sosyal yaşamı da desteklemektedir. Bu hizmetler, ilçemizin çehresini değiştirecek ve ulaşımı daha güvenli hale getirecektir” dedi.

Sürecin başarıyla yürütülmesinde katkısı olan kişi ve kurumlara teşekkür eden Başkan Tekçam, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu, Yozgat Valimiz Mehmet Ali Özkan, TESKOMB Genel Başkanı, Yozgat AK Parti Milletvekillerimiz Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, Karayolları Genel Müdürümüz Ahmet Gülşen, Kayseri Karayolları 6. Bölge Müdürümüz Ahmet Bülent Büyük, AK Parti İl Başkanımız Hasan Kandemir, yüklenici firma Belbeton A.Ş., araç desteğinde bulunan Sarıkaya ve Baydiğin Belediye Başkanlarımıza ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

Tekçam, ilçede yürütülen çalışmaların sadece asfalt ile sınırlı olmadığını, yol güvenliği, altyapı ve çevre düzenlemesi gibi alanlarda da çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Halkımızın yaşam kalitesini artırmak ve ilçemizi modern bir görünüme kavuşturmak için tüm ekiplerimizle aralıksız çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde daha fazla projeyi hayata geçireceğiz” diye konuştu.