Akdağmadeni Kazım Karabekir Fen Lisesi öğrencilerinden Gazze için anlamlı kermes.

Akdağmadeni Kazım Karabekir Fen Lisesi öğrencileri tarafından, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında “Çedes Gazze İçin Seferber” temalı anlamlı bir kermes düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen kermeste, öğrenciler tarafından hazırlanan yiyecek, el işi ve çeşitli ürünler satışa sunuldu. Elde edilen gelirlerin Gazze’deki mağdur halka destek amacıyla kullanılacağı belirtildi. Etkinlikte öğrenciler, hem yardımlaşma bilincini pekiştirdi hem de kardeşlik duygularını güçlendirdi.

Kermese, Akdağmadeni Kaymakamı Cafer Kaymakçı ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan da katılarak öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Kaymakçı, öğrencilerin duyarlılığını takdirle karşıladığını belirterek, “Bu tür etkinlikler gençlerimizin sadece akademik değil, insani ve vicdani yönlerinin de gelişmesine katkı sağlıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Etkinlikte öğretmenler, öğrenciler ve veliler el ele vererek Gazze halkı için anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi. Katılımcılar, böylesine duyarlı bir etkinliğin hem insani hem de toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Okul yönetimi, ÇEDES projesi kapsamında düzenlenen bu tür etkinliklerin öğrencilerde paylaşma, yardımlaşma ve empati duygusunu güçlendirdiğini belirterek, emeği geçen tüm öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti.