Yimpaş AVM önünden Cumhuriyet Meydanı’na “Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda” sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüşe Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, il protokolü, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunumu yapıldı.

Gaziden Anlamlı Mesaj

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2023 yılında mayına basarak sağ bacağını kaybeden bir gazi Adem Zorbilmez, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.

Gazi Zorbilmez, konuşmasında, “Nice zaferler gören, bağımsızlığı ve istiklali için vatanını topyekûn koruyan kutlu bir ecdadın torunuyum. Bu mirasın bir evladı olarak, vatan için görev yaparken gazilik onuruna eriştim. Gazilik yalnızca bir unvan değil, milletimizin varoluş iradesinin sarsılmaz abidesidir” ifadelerini kullandı.

Zorbilmez, yürüyüşün gençlerle birlikte yapılmasının tarihi mirasın yarınlara taşınmasının güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı ve terörün gölgesinden arınmış, huzur ve güvenin hâkim olduğu bir Türkiye idealine dikkat çekti.

Birlik ve Kardeşlik Mesajı

Konuşmasında ayrılığın en büyük düşman olduğunu dile getiren Zorbilmez, “Biz gazilerin mücadelesi ayrılığı değil, birliğimizi ve kardeşliğimizi büyütmek içindir. Biz bir ve beraber, omuz omuza devletimizin yanındayız. Gelecek nesillerin de öyle olması için Gazilik şuuruyla her daim örnek olmayı sürdürüyoruz” dedi.