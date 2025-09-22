Sorgun Kaymakamlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla İlçe Müftülüğü iş birliğiyle gaziler için kahvaltı etkinliği düzenledi.

Etkinliğe Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, İlçe Jandarma Komutanı Alper Ekmekcioğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cesur Öner, İlçe Müftüsü İsa Yaykın ve gaziler katıldı.

Yozgat'ta Gaziler Günü Için Etkinlik Düzenlendi! (2)

Kahvaltı programında gazilerle bir araya gelen Kaymakam Canpolat, yaptığı konuşmada, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ve ebedi varlığını korumak, milletimizin barış ve huzurunu sağlamak için canlarını hiç tereddüt etmeden siper etmiş tüm kahraman gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Trump duyurdu: Otizme yol açıyor dediği ilaç Türkiye'de satıyor!
Trump duyurdu: Otizme yol açıyor dediği ilaç Türkiye'de satıyor!
İçeriği Görüntüle

Etkinlikte, kahramanlık ve fedakarlık timsali olan gazilere teşekkür edilerek, 19 Eylül Gaziler Günü’nün önemi vurgulandı. Kaymakamlık yetkilileri, etkinliğin gazilerin anılarını yaşatmak ve onlara minnet duygusunu göstermek amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Muhabir: Selma Şahin