İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Eğitim Bir Sen Yozgat Şubesi tarafından geleneksel hale getirilen futsal turnuvasının bu sene 5’incisi gerçekleştirildi.

5’incisi gerçekleştirilen futsal turnuvasının final maçı Rıza Kayaalp Spor Salonunda düzenlendi.

Dostluk ve kardeşlik temalı yapılan müsabakada Uğur Bektaş Özel Eğitim Uygulama Okulu birinci olarak kupayı göğüsledi.

Katılımcılara madalya ve kupalarını Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli ve Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Gökhan Eroğlu takdim etti.