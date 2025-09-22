Sorgun’da Türk Gençliği Futbol Turnuvası ikinci gün maçları tamamlandı.

Sorgun Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Oktay Kızıl’ın öncülüğünde düzenlenen Türk Gençliği Futbol Turnuvası’nın ikinci gün maçları oynandı.

Turnuvanın ikinci gününde sahaya çıkan takımlar ve oynanan maçlar şöyle gerçekleşti: “TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi – Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi – Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi. Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam-Hatip Lisesi – Şehit Yılmaz Oğuzhan Kula Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi. Türk Telekom Anadolu Lisesi – Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.”

Günün sonunda sahadan galip ayrılan takımlar ise Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi, Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve Türk Telekom Anadolu Lisesi oldu.

Sorgun Ülkü Ocakları yetkilileri, turnuvanın ilerleyen günlerde yarı final ve final maçlarıyla devam edeceğini belirtti. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyen yetkililer, organizasyonun gençlerin sportif yeteneklerini geliştirmesi ve dostane ilişkiler kurmasına katkı sağladığını vurguladı.