Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcilerinden Denizli İdmanyurdu, son olarak Ankara T.K.İ.’de forma giyen 32 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu Cemal Deliktaş’ı renklerine bağladı.

Denizli’yi Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta temsil edecek olan ve hedefini üst sıralar olarak belirleyen Denizli İdmanyurdu Gürellerspor; Kahramanmaraş Gençlikspor, Kahramanmaraşspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Nahırönü Dumlupınarspor, 1920 Maraşspor, Isparta 32 Spor, Araban Belediyespor, Trabzon Doğanspor, Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, Kars 36 Spor, Cizre Serhatspor, Sorgun Belediyespor, Gerede 1970 FK, Eskil Belediyespor, Yozgat Belediyesi Bozokspor, Afyonkarahisarspor, Yozgatspor Ticaret Anonim Şirketi, Defne Anadolu FK, Turan Spor ve Ankara T.K.İ’de forma giyen 32 yaşındaki forvet oyuncusu Cemal Deliktaş’ı kadrosuna dahil etti.

Kulüp binasında yapılan imza törenine kulüp Başkanı İbrahim Gürel, Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmza töreninde konuşan tecrübeli futbolcu, hedefi olan bir kulübe geldiği için mutlu ve gururlu olduğunu belirterek “İnşallah bende takımın hedefleri doğrultusunda başarısına katkıda bulunmaya geldim. Burada çok güzel bir yapılanma var. Hep birlikte sezon sonunda hedefimize ulaşacağımıza olan inancım tam. İyi bir takım olduk iyi başladık inşallah devam edeceğiz” dedi.