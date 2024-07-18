Yozgat’ta Muharrem ayı vesilesiyle aşure yapmak isteyen vatandaşlar, malzemelerin fiyatlarını araştırmaya başladı. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen fiyat bilgileri, bu özel tatlıyı yapmanın cepleri ne kadar zorlayabileceğini gösteriyor.

Giderek artan fiyatlar, aşure yapımını daha maliyetli bir hale getirirken, Yozgat’ta vatandaşlar bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

VATANDAŞ KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Muharrem ayı, Yozgat’ta Aşure Günü'nü ve beraberinde getirdiği tatlı paylaşım geleneğini hatırlatıyor. Bu özel günde, 12 farklı malzemeden yapılan aşure, evlerde bereketi artırma ve komşuluk ilişkilerini güçlendirme amacı taşır. Ancak bu yıl, malzemelerin fiyatlarındaki artış, vatandaşların bu güzel geleneği sürdürme konusunda tereddüt yaşamasına neden oluyor.

Ekonomik zorluklar, Yozgat’ta Aşure Günü'nün ruhunu ve kapsamını değiştirebilir mi sorusu, birçok kişinin aklında yer alıyor. Bu durum, geleneğin nasıl devam edeceği ve bu özel günün sosyal dinamikler üzerindeki etkileri hakkında yeni bir tartışma başlattı.

BU YIL ÖNCEKİLERDEN DAHA MALİYETLİ

Bu yıl Muharrem ayı boyunca aşure yapmak, birçok evde maliyetli bir mesele haline geldi. Aşure, geleneksel olarak buğday, nohut, kuru fasulye, karanfil, ceviz, fındık, fıstık, kuş üzümü, kuru incir, kuru kayısı, toz şeker ve isteğe göre pekmez gibi on iki çeşit malzeme kullanılarak hazırlanıyor. Ancak, bu yıl malzemelerin fiyatlarındaki ciddi artış, vatandaşları endişelendiriyor.

Yozgat’ta vatandaşlar, malzemelerin yüksek fiyatları karşısında aşure kazanlarının boyutlarını küçültecek ve daha az komşuya dağıtacak şekilde planlar yapmaya başladı. Aşure yapmanın geleneksel bir bereket ve paylaşma geleneği olması, bu maliyet artışları karşısında nasıl bir yol izleneceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

AŞURE MALZEMELERİNİN GÜNCEL FİYATI

Aşure malzemelerinin fiyatları cep yakmaya başladı. Yozgat’ta vatandaşlar geleneklerinden kopmamak için direnirken, aşure malzemelerinin şu güncel fiyatları yüksek karşılandı. Yozgat esnafından edinilen bilgiye göre fiyatlar, aşure yapmak isteyen vatandaşların cebini zorlayacak. Yozgat’ta aşurelik malzemenin güncel fiyatları ise şu şekilde:

Buğday kilosu 25 ile 30 lira arasında değişiyor. Kuru fasulye kilogram fiyatı ise 75 lirayı buluyor. Kuru nohut kilogram fiyatı 60 ile 90 lira arası değişiyor. Kuru incirin kilogram fiyatı 385 ile 400 lira olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan kuru üzüm kilogram fiyatı ise 185 liradan 225 liraya kadar çıkıyor. Kuru kayısının kilogram fiyatı ise 140-270 lira arasında değişiyor. Fındığın kilogram fiyatı 525 lira iken fıstığın kilogram fiyatı ise 175 lirayı buluyor. Cevizin kilogramı ise 350 lira olarak satışa sunuluyor.

Malzemelerin bu maliyetlerde olması cep yakıyor. Tatlandırmak için eklenen şekerin kilosu 30 ile 45 lira arasında değişirken, aşurelere eklenen bakla, rezene, tarçın gibi maliyetler de yüksek ücretlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor.