Pek çok faydası bilinen ıhlamur bu sen 900 ila bin lira arasında satışa sunuldu.

Yozgat’ta yıllarca aktarcılık yapan Yenice Baharat işletme sahibi Fahri Yenice, ıhlamurun 900 ila bin lira arsında satıldığını söyledi.

Halk arasında gribal enfeksiyonun ilacı olarak bilinen ıhlamur, vatandaşlarca oldukça fazla tercih ediliyor. Ihlamurun soğuk algınlığı dışında gribal enfeksiyon da dahil birçok faydası olduğu da biliniyor. Ihlamur ve zencefilin gribal enfeksiyona iyi geldiğini söyleyen Aktar Fahri Yenice, aktarlarda da vatandaşların en çok tercih ettiği bitkinin ıhlamur olduğunu belirtti.

Ihlamurun kilogram fiyatının 900 ila bin lira arasında olduğunu dile getiren Yenice, “Havaların normalden farklı gitmesinden dolayı şu anda gribin farklı türü var. İnsanların sürekli öksürük, geniz akıntısı gibi şikayetleri var. Hastanelerin doluluk oranı yüksek. Bizde de şu anda ıhlamur ve zencefil satışı yüksek. Ihlamurun gribe, nezleye, geniz akıntısına faydası olduğu için şu anda satışlar yüksek şekilde ilerliyor. Ihlamur kaynadıkça rengini ve aromasını verir. Ihlamur bir kere demlenip, atılacak bir ürün değil. Soğuduğu zaman ocakta tekrardan ısıtılıp, tüketilebilir. Kaynatıldıkça daha da çok aromasını veren bir bitkidir. Vatandaşların fiyata tepkisi olmuyor. Çünkü 100 gram ıhlamur baya çok ediyor. 100 gram ıhlamur 3 kişilik bir aileye 1 ay kadar yetiyor” dedi.

“ALTERNATİF TIPA YÖNELİYORLAR”

Kış çaylarının faydalarından da bahseden Yenice, “Kış çayının olmazsa olmaz ıhlamurdur. Boğazı yumuşatma etkisi vardır. Hatmi çayına da bu aralar ilgi arttı. Çünkü kuru öksürüğe ve boğazdaki tahribata çok iyi geliyor. Onun haricinde enfeksiyonu azaltacak etkisi olduğu için kuru zencefil antioksidan özelliğe sahip tarçın ve karanfil çok etkilidir. Bunun içine tatlandırıcı olsun biraz daha vücudun direncini arttırması için hibiskus bizim önerdiğimiz bitkiler arasındadır. Bu saydığım bitkiler genellikle demirbaş ürünlerdir yani herhangi bir aktarda olmazsa olmaz ürünlerdir. İnsanların daha çok kimyasal ilaçlardansa yavaş yavaş aktar ürünlerine, yani alternatif tıpa yönelmesini destekliyoruz" diye konuştu.

“KAYNATILMASI ŞART”

Kış çayını kesinlikle kaynatmayın önerisinde bulunan Yenice, kış çayının tarifini de şöyle anlattı: "Kış çayımızın içerisine ilk önce ıhlamurumuzu atıyoruz. Ihlamurdan sonra antibiyotik özelliğinden dolayı 1 adet de kuru zencefil koyuyoruz. Bağışıklığı arttırması için hibiskus dediğimiz nar çiçeğini atıyoruz. Daha sonra antioksidan özelliğine sahip olmazsa olmaz 2 ürünümüz var. Bunlardan birisi tarçın, diğeri de karanfil. Bunları da ekliyoruz. Boğaz ağrısı ve kuru öksürüğe çok iyi gelir. Bizim yöremizde çok meşhur olan doğal kuşburnumuz var. Kuşburnu hem aroma verir renklendirir, hem de vücudun bağışıklığını arttırıcı özelliğe sahiptir. Bunları attıktan sonra içerisine bir adet de kurutulmuş limon ekliyoruz. Bu şekilde kış çayımız içime hazır. Kış çayını kesinlikle kaynatmıyoruz. Sıcak suyun içinde demleme yöntemiyle yapıyoruz” ifadelerini kullandı.