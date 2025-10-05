Akdağmadeni Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri tarafından ilçede ekmek ve unlu mamul üretimi yapan fırınlara yönelik geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında, malzemelerin saklama koşullarından ürünlerin hijyenik sunumuna; personelin el temizliği ve giyim düzeninden çalışma ortamının genel temizliğine kadar birçok detay titizlikle kontrol edildi. Ayrıca fırınlara ait çalışma izin belgeleri ile gıda güvenliği sertifikaları da detaylı şekilde incelendi.

Denetimler sırasında tespit edilen eksikliklerin kısa sürede giderilmesi gerektiği iş yeri sahiplerine hatırlatılarak, belediye zabıta ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri tarafından gerekli uyarılar yapıldı. İşletmelerin hijyen ve gıda güvenliği standartlarına tam uyum sağlamaları için gerekli süre tanındı.

Akdağmadeni Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü, halk sağlığını korumak adına bu tür denetimlerin ilçe genelinde periyodik olarak sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların güvenilir ve hijyenik koşullarda üretilmiş gıdaya ulaşabilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.