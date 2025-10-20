Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, il merkezinde faaliyet gösteren ekmek ve pide fırınlarında hijyen ve üretim koşullarını denetledi.

15-16 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, ekmek, ekmek çeşitleri ve sade pide üreten yaklaşık 28 fırın işletmesi kontrol edildi.

Denetimlerde üretim bölümleri, havalandırma sistemleri, haşere mücadelesi, un, maya ve tuz gibi gıda katkılarının son tüketim tarihleri ve muhafaza koşulları incelendi. Ayrıca ekmeklerin konulduğu kasalar, nakledildiği araçlar, çalışan personelin hijyen belgeleri ve işletmelerin kayıt durumları gözden geçirildi.

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünden 7 kontrol görevlisinin gerçekleştirdiği denetimlerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. İşletme sahiplerine ise gerekli uyarılar ve bilgilendirmeler yapıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İl Müdürü Ömer Şentürk, gıda sektöründe önemli bir yere sahip fırınların denetimlerinde taviz vermediklerini vurguladı. Şentürk, “Fırınların hijyen esasları başta olmak üzere tüm bölümleri titizlikle kontrol edilmekte ve denetlenmektedir. Vatandaşlarımızın gıda ile ilgili şikayet veya temennilerini Alo 174 Gıda Hattı’na iletmeleri halinde ayrıca denetim ve kontroller yapılacaktır” dedi.