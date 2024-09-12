Ekmeğin fiyatının 8 liradan 10 liraya yükselmesinin ardından fırıncı esnafı açıklamalarda bulundu.

Fırıncı esnafı zammın girdi fiyatlarının artması, işçilik fiyatları, kiraların yükselmesi gibi nedenlerle yapıldığını söyledi.

Yaklaşık iki aydır bu zammı beklediklerini söyleyen esnaf, geç alınmış bir karar olduğunu aktardı.

“EN SON ZAMMI BİZ ALDIK”

Nur Ekmek çalışanı Haşim Açıkgöz, “2 aydır uğraşıyoruz ancak alabildik. Yozgat olarak en son zammı biz aldık zaten. Baya bir uğraştık. Ekmek zammını almak zor. Maliyetler yükseliyor, piyasayı zaten herkes biliyor. Her şeye zam geliyor. Elektriğe zam geliyor, faturalar artıyor, vergiler artıyor, işçi maaşları yükseliyor, una zam geliyor. Her şeye zam gelince mecbur ekmeğe de zam ihtiyaç oluyor. Vatandaşın tepki göstereceğini düşünmüyorum. Vatandaş da neyin ne olduğunu biliyor. Bu zam şuan için yeterli diye düşünüyorum” dedi.

“HER ŞEYE ZAM, EKMEĞE GELİNCE YOK”

Unlu Mamuller işletme sahibi Oktay Ekinci ise, “Artan maliyetler karşısında bu zam normal. İyi de değil kötü de değil. Günümüzde her şeye zam geliyor. Fırıncı esnafımız mağdur. Una zam, elektriğe zam, doğalgaza zam mazota zam. Ekmeğe gelince yok. Makamı bekleyeceksin. Makam onay yapacak. Neden ekmeğe gelince makamdan onay bekleniyor da doğalgaza veya una gelince beklenmiyor? Bu yüzden Fırıncı arkadaşlarımız mağdur. Bu zam şuan ki maliyetlere göre yeterli. Ama ilerisi ne olur onu bilemeyiz. Çünkü günlük her şeye zam geliyor. Allah vatandaşın yardımcısı olsun. Vatandaşlar alıştı zaten” şeklinde konuştu.

“EKMEĞE ZAM GELENE KADAR DİĞER ÜRÜNLERE 4-5 KERE ZAM GELDİ”

Star Pide Fırını çalışanı Fatih Mehmet Ağca, “Bu kararı doğru buluyoruz. Çünkü maliyetler artmıştı. Vatandaş her zamda olduğu gibi bu zamma da tepki gösterir ama ekmeğe zam gelene kadar diğer ürünlere 4-5 kere zam geldi. Hatta ekmeğe zam daha geç geldi. 2 aydan daha fazla zamandır bekliyoruz bu zammı. En son ekmeğe zam geldi. Biz memnunuz bu zamdan inşallah vatandaş da memnun kalır” ifadelerini kullandı.