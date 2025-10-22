Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Filistin’e destek amacıyla kermes düzenlendi.

Etkinliğe İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kermeste öğrenciler ve veliler tarafından hazırlanan çeşitli yiyecekler ile el emeği ürünler satışa sunuldu. Elde edilecek gelir, Filistin halkına destek amacıyla bağışlanacak.

İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu anlamlı organizasyon, öğrencilerimizin vicdan, merhamet ve dayanışma duygularını güçlendiriyor. Filistinli kardeşlerimize gönülden destek veren herkesi kutluyorum” dedi.

Filistin’e Destek Kermesi

Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi, düzenlediği bu kermesle öğrencilerde toplumsal duyarlılık bilincini artırmayı ve yardımseverlik kültürünü pekiştirmeyi amaçlıyor.

Muhabir: Yasin Nazım Kayhan