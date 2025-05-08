Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine fikri ve sınai mülkiyet hakları semineri verildi.

Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Yozgat Bozok Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, ORAN Kalkınma Ajansı ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları” konulu bir seminer düzenlendi.

Seminerde öğrencilere patent, marka ve yerel değerlerin tescil süreçleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Uzmanlar, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasının, yerel ürünlerin ve yenilikçi fikirlerin ekonomik değere dönüştürülmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sanayi ve turizm sektörlerinde rekabet avantajı sağlanabilmesi için bilgi birikiminin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, öğrencilere girişimcilik, inovasyon ve ticarileştirme süreçleri hakkında temel eğitimler verildi.

Seminer sonunda öğrenciler, yerel ürünlerin tescil edilmesi ve patent başvuru süreçlerine dair merak ettikleri soruları uzmanlara yönelterek detaylı bilgi aldı. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin bilgi ve farkındalık düzeylerini artırdığını belirterek, organizasyonu gerçekleştiren kurumlara teşekkür etti.