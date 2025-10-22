Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre Yozgat’ta sahiplenilebilir fidan sayısı 383 bin olarak kaydedildi. Ancak bugüne kadar sahiplenilen fidan sayısı yalnızca 597, bu da toplam fidanların yüzde 0,16’sına denk geldiği açıklandı.

Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, düşük sahiplenme oranının ağaçlandırma çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirterek, vatandaşları doğaya ve yeşil alanların çoğalmasına katkı sağlamaya davet etti. Yozgat’ta başlatılan fidan sahiplenme kampanyası kapsamında, isteyen vatandaşlar fidanları sahiplenerek ağaçlandırma çalışmalarına destek olabiliyor.

Orman Genel Müdürlüğü, sahiplenilen fidanların dikim, bakım ve sulama süreçlerini titizlikle yürütüyor.

Yetkililer, “Her bir fidan, hem doğanın korunmasına hem de geleceğimizin yeşil kalmasına katkı sağlıyor. Yozgatlı vatandaşlarımızı bu projeye destek olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ağaçlandırma ve yeşil alanların artırılmasının iklim değişikliği, toprak erozyonu ve su kaynaklarının korunması açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan yetkililer, Yozgat’taki bu düşük sahiplenme oranının, toplumun doğaya duyarlı farkındalığını artırmak için bir çağrı niteliği taşıdığı ifade edildi.