Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına fidanlar toprakla buluştu.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, fakülte dekanları ve çok sayıda akademik ve idari personeli, Bilal Şahin Batı Kampüsü’nde yer alan 15 Temmuz Hatıra Ormanı’nda 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına fidan dikti.

Fidan dikiminde konuşan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Türkiye’nin tarihindeki en karanlık günlerden biri olan 15 Temmuz 2016, milletimizin cesareti ve demokrasiye olan bağlılığının destansı bir şekilde ortaya konduğu bir dönemeçtir. Bu tarih, ülkemizin milli iradeye sahip çıkışının simgesi haline gelmiş, unutulmaz bir direniş ve birlik günü olarak belleklerimize kazınmıştır.

15 Temmuz, devletimiz içine sinsice yuvalanan, vatanımıza, milletimize, birlik ve beraberliğimize kasteden iç ve dış mihraklara karşı dünyada eşine az rastlanır bir direnişin öyküsüdür. Halkımız, Çanakkale Zaferi’nde düşmana göğsünü siper eden kahramanlarımızın cesaretini ve Kurtuluş Savaşı’nda vatan sevgisiyle gösterdikleri fedakarlığı bir kez daha ortaya koyarak, tarihin altın harflerle yazdığı bir destanın kahramanları olmuşlardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti ve liderliği, Ömer Halis Demir gibi şehadeti onur sayan kahramanlarımızın yiğitliği ve genci yaşlısı büyük küçük demeden milletimizin korkusuzca meydanlarda tankların önüne vücudunu siper edişi bir kez daha güçlü olanın, birlik olan millet olduğunu göstermiştir. 15 Temmuz, bize birlikte hareket ettiğimizde, hiçbir zorluk ve engelin bizi yıldıramayacağının kanıtı olmuştur. İşte bu yüzden, her yıl 15 Temmuz’u anmak, o günün ruhunu ve önemini bir kez daha hatırlamak, gelecek nesillere bu önemli dersi aktarmak oldukça önemlidir. Bu duygularla bugün 8’incisini idrak ettiğimiz demokrasi ve özgürlük mücadelesinin yıldönümünde, aziz milletimize minnettarlığımı bir kez daha ifade ederek, bayrağımıza, vatanımıza ezanımıza sahip çıkmak için şehadete yürüyen şehitlerimizi rahmetle anıyor; gösterdikleri yiğitçe mücadelelerinden dolayı gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.