Akdağmadeni ilçesinde bulunan Fidan Üretim Şefliği, Türkiye’nin en büyük fidan üretim alanlarından biri olarak öne çıkıyor. 30 hektarlık geniş üretim sahasında yılda yaklaşık 3 milyon fidan yetiştiriliyor. Tesiste yetiştirilen fidanlar, ülkenin dört bir yanına gönderilerek doğayla buluşuyor ve çevreye önemli katkı sağlıyor.

3 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor

Akdağmadeni Fidan Üretim Şefliği, üretim kapasitesi ve çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Tesiste mahlep, sedir ve karaçam başta olmak üzere 20 farklı türde fidan yetiştiriliyor. Her yıl ortalama 3 milyon fidanın üretildiği tesiste, tam kapasiteye ulaşıldığında bu rakamın 8 milyona kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Tesis, Türkiye genelindeki ağaçlandırma çalışmalarına büyük destek sağlıyor. Fidanlar, çeşitli illere gönderilerek ormanlaştırma, erozyonla mücadele ve çevre düzenleme projelerinde kullanılıyor.

Yozgat’taki bu üretim tesisi, “Yeşil Vatan” hedefi doğrultusunda doğaya yapılan en somut katkılardan biri olarak değerlendiriliyor. Fidan üretimi sayesinde hem çevre korunuyor hem de geleceğe daha yeşil bir Türkiye bırakma hedefi güçleniyor.