Yozgat’ta TULİP projesi kapsamında fidan dikimi yapılacak.
Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP) kapsamında Yozgat’ta fidan dikim çalışmaları için hazırlıklar tamamlandı.
Proje kapsamında sonbaharda başlayacak dikimlerle sahalar, farklı türde fidanlarla buluşturulacak ve bölgeye yeşil alan kazandırılacak.
Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, çalışmayla geleceğe nefes olacak fidanların #yeşilvatana katkı sağlayacağını belirtti.
Muhabir: Sema Nur Koçaker