Festivalin ikinci gününde sahne alan Aydilge ve Oğuz Kazancık konserleri, Yozgatlılara unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Alanı dolduran binlerce vatandaş, sanatçıların sevilen eserlerine hep bir ağızdan eşlik ederek geceyi şenlik havasına çevirdi.

Üçüncü gün ise sanat dolu bir akşama sahne oldu. Devlet Sahne Sanatları Dansçılarının sergilediği muhteşem dans gösterisi büyük beğeni toplarken, programın finalinde sahneye çıkan Karadeniz müziğinin sevilen grubu Koliva, dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Kemençe ve tulum ezgileriyle coşan kalabalık, şarkılara horonlarla eşlik ederek festivalin heyecanına ortak oldu.

Gerçekleştirilen açılışlara ve festival etkinliklerine Vali Mehmet Ali Özkan’da katıldı. Vali Özkan, şenliklerin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini, açılan yeni mekânların ise şehre değer kattığını belirtti.

Festival kapsamında sadece konserler ve etkinliklerle değil, şehre kazandırılan yeni yatırımlarla da hizmete girdi. Yozgat Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Saklı Han ve Taş Ocağı Konağı, Yozgatlıların hizmetine sunuldu.

Bununla birlikte, Çamlık Et Lokantası altında hizmete açılan Kahvaltı Evi de hemşerilerimizin sosyal yaşamına değer katacak yeni mekânlardan biri oldu. Doğayla iç içe huzurlu bir ortamda hizmet verecek olan kahvaltı evi, hem Yozgatlıların hem de şehrimize gelen misafirlerin uğrak noktası olacak.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, festivalin yoğun ilgi görmesinden ve yeni açılışların vatandaşlar tarafından beğenilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Arslan, “Sürmeli Festivali sadece bir eğlence etkinliği değil, aynı zamanda şehrimizin kültürünü yaşattığımız, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz önemli bir organizasyon. Yozgat’ımıza kazandırdığımız yeni sosyal ve kültürel mekânlarla hemşerilerimizin yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz. Tüm Yozgatlılara katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.