Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat’ta meydana gelen sel ve dolu felaketi nedeniyle çiftçilerin desteklenmesi amacıyla 35 milyon lira aktarıldığını söyledi.

Vali Özkan, TARSİM kaydı olmayan çiftçileri mağduriyetini gidermek üzere Cumhurbaşkanlığından aktarılan ücretin hesaplara yatırılacağını belirtti.

Özkan yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz aylarda hem kısmi olarak selde geniş çaplı olarak ta dolu afetiyle karşılaştık. Üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum arkadaşlarımız saha çalışmalarını yürütmüşlerdi konuyu hem Tarım Bakanlığına hem de Cumhurbaşkanlığına iletmişlerde bu vesileyle tarımsal alandaki zararların kısmen karşılanması üzere dün itibariyle 35 Milyon lira ödeneği Cumhurbaşkanlığı bizlere aktardı. Bu parayı çiftçilerimizin zararları ve ekili alanları doğrultusunda oranlayarak en azından küçük bir katkı olmak üzere kendi hesaplarına yakın zamanda aktarılacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın bakanımıza, milletvekillerimize ve emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada en önemli husus artık tarımda TARSİM sigortasını işletmemiş çiftçilerimizin arazilerini tarımsal üretimlerini, hayvancılık üretimlerini sigortalatmaları önem arz ediyor. Her sene tekraren canımız yanmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.