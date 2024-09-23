Yozgat'ta dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Çarşı ve Mahalle Bekçisi Ali Taş (29), mesai arkadaşlarının omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Sorgun'da görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi Ali Taş için Sorgun Garajlar Yeni Cami Meydanı'nda öğlen namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törende Taş'ın yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından çarşı ve mahalle bekçisi Taş'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.

Törene Taş'ın ailesi, Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Yozgat İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Yozgat İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ile çok sayıda emniyet personeli ve vatandaş katıldı.

Çarşı ve mahalle bekçisi Ali Taş, dün dişli köyü mevkiinde meydana gelen kazada hayatını kaybetmiş aynı araç içinde bulunan 3 kişi de yaralanmıştı.