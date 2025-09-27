Yozgat Köseyusuflu köyü yol ayrımından yola çıkan araca Yozgat istikametinden gelen aracın çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada 3 ü ağır toplam 5 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Polis ve sağlık ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin gözetiminde en yakın hastaneye sevk edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma ve incelemelerin sürdüğü bildirildi.