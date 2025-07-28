Saraykent’te meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Yozgat'tan Saraykent istikametine ilerleyen B.Ü. idaresindeki W29010T plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Araçta bulunan sürücünün yanı sıra R.D. ve Ö.Ü. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Saraykent Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.