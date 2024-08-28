Yozgat’ta bir otomobile arkadan gelen aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Yozgat-Ankara karayolu üzerinde bulunan Sarıhacılı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 66 ABD 492 plakalı otomobil, seyir halindeki E.D. idaresindeki 40 NA 332 plakalı otomobile arkadan çarpıp takta attı. Kazada M.D. ile M.Ş. yaralandı.

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Kaza Yozgat

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA