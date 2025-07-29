Yozgat – Sivas karayolu Alaca yol ayrımında meydana gelen kazada, hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Alaca yol ayrımı mevkiinde gerçekleşen kazada, Çandır Devlet Hastanesine bağlı ambulans, Yozgat’a hasta getirirken Alaca istikametinden gelen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 3 kişi yaralandı.

Kazada can kaybı yaşanmazken, yaralılar için olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

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