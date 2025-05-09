Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yozgat’ta Minibüs Takla Attı Attı2

Edinilen bilgilere göre, kaza Akdağmadeni ilçesi Oluközü beldesinde meydana geldi.

Yozgat’ta Minibüs Takla Attı Attı3

Arkasında şap makinası bağlı olan A.B. idaresindeki 60 AEG 963 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Yozgat’ta Minibüs Takla Attı Attı1

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Kazada sürücü ile araçta bulunan F.Ö. ve İ.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İ.B. hayatını kaybederken, A.B. ve F.Ö. tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA