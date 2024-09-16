Ticaret Bakanlığı tarafından 15 Eylül tarihi itibarıyla fahiş fiyat denetimleri ve sektör bazlı denetimler kapsamında bin 274 gerçek ve tüzel kişiye 327 milyon 376 bin lira idari para cezası uygulandı.

Denetimler kapsamında fahiş fiyat denetimlerinde 15 bin 80 gerçek ve tüzel kişi denetlendi ve aykırılık tespit edilen 646 gerçek ve tüzel kişiye 135 milyon 104 bin 257 lira idari cezası kesildi. 2024 yılının başından 15 Eylül tarihine kadar ise fahiş fiyat denetimleri kapsamında 45 bin 318 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, aykırı fillerde bulunan 691 gerçek ve tüzel kişiye 197 milyon 610 bin 314,50 lira idari para cezası uygulandı.

“OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE 75 MİLYON 13 BİN 928 LİRA İDARİ PARA UYGULANDI”

Sektör bazlı yapılan denetimlerimiz kapsamında ise, 2024 yılında otomotiv sektöründe 202 firma denetlendi ve aykırı fiil ve eylemlerin yanında stokçuluk uygulayan 68 firmaya toplamda 75 milyon 13 bin 928 lira idari para uygulandı.

“EMLAK SEKTÖRÜNDE 152 BİN 253 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI”

Emlak sektörüne yönelik yapılan denetimlerde 2024 yılı 15 Eylül tarihi itibarıyla 538 gerçek ve tüzel kişi denetlendi ve aykırılık tespit edilen 392 gerçek ve tüzel kişiye 30 milyon 152 bin 253 lira idari para cezası uygulandı.

“KUYUM SEKTÖRÜNDE 24 MİLYON 600 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI”

Kuyum sektörüne yapılan denetimler kapsamında 2024 yılında 310 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup, 123 gerçek ve tüzel kişiye aykırı fillerinden dolayı 24 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin yanında 24 Temmuz 2024 tarihinde yapılan 2024/3 sayılı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Toplantısında ise 46 hal içi tüccar ve 2 tavukçuluk firmasına toplamda 30 milyon 74 bin 880 lira idari para cezası uygulandı.

“TOPLAM 327 MİLYON 376 BİN 495,50 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULADI”

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında 15 Eylül tarihine kadar sektör bazlı denetimler ve fahiş fiyat denetimleri toplamında ise 46 bin 368 gerçek ve tüzel kişiyi denetleyerek aykırı eylem ve fillerle birlikte, stokçuluk girişimlerinde bulunan bin 274 gerçek ve tüzel kişiye 327 milyon 376 bin 495,50 lira idari para cezası uyguladı.