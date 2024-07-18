Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde yapılan değişiklikle proje gayrimenkul yatırım fonu (Proje GYF) kurulmasının önü açıldı.

Artık bu fonlar topraktan gayrimenkul projesine yatırım yapabilecekler. Resmi Gazete’de 17 Temmuz 2024 tarihli olarak yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme sayesinde, şimdiye kadar gayrimenkullerin inşaat işlerini üstlenemeyen fonlar, artık kendilerinin veya başkalarının geliştirdiği projelere yatırım yapabilecek.

Gayrimenkul projelerinin, toplam brüt alanının yarısından fazlasının konut kullanımına ayrılmış olması zorunlu olacak. Tapuda fon adına tescil edilen arsalar üzerinde en geç 3 yıl içinde gayrimenkul projelerinin inşaatına başlanacak.

Yeni düzenlemeyi değerlendiren Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, şu ifadeleri kullandı:

“Ekonomi yönetiminin aldığı kararla SPK’nın hayata geçirdiği bu yeni düzenlemede emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu düzenleme sayesinde konut piyasasına yönelen likidite artacak, piyasanın şeffaflığı gelişecek ve özellikle İstanbul gibi bölgelerde kentsel dönüşüm hızlanacaktır.

Bunun yanında mevzuat değişikliği sonrasında nitelikli yatırımcıların değerlendirebileceği fon sayısı ve çeşitliliği de artacaktır. Bu da, GYF piyasasının büyümesini hızlandıracaktır”

Dr. Çamlıbel, sözlerine şöyle devam etti: ''Proje GYF’lerin sağlayacağı finansmanla birlikte konut arzının artması, buna bağlı olarak da konut fiyatları üzerindeki yukarı yönlü piyasa baskısının azaltılması öngörülüyor. Bu sayede konuta yönelik erişilebilirliğin artırılması hedefleniyor.

Devreye alınan değişiklikle birlikte, gayrimenkul yatırım fonlarının şemsiye fon olarak kurulması önündeki yasak kaldırıldı. Bu düzenlemeyle, Portföy Yönetim Şirketleri (PYŞ) ve SPK’nın yeni fon kuruluşlarındaki iş yükü azaltılarak, yeni fonların kuruluşlarının hızlandırılması amaçlanıyor.

Türkiye’de gayrimenkul yatırım fonu piyasası son yıllarda hızla büyüyor. 2019 yılında 6,1 milyar lira seviyelerinde olan pazar büyüklüğü bu yılın haziran ayı sonu itibarıyla 97,68 milyar liraya ulaştı.

Bu büyümede, GYF’ler sayesinde yatırımcıların, kendi başlarına alamayacakları AVM’lere, otel, lojistik veya iş merkezi gibi ticari mülklere, konut projelerine veya her tür arsaya yatırım yapabilmesi avantajı önemli rol oynadı.

Fonların profesyonellerce yönetilmesi sayesinde, gayrimenkul yatırımlarında karşılaşılan tapu, kiracı yönetimi, vergi dairesi ve sigorta işlemleri gibi zaman ve masrafa neden olan zorunlulukların ortadan kalkması da etkili oldu.

GYF’lerin en önemli avantajı ise, yatırımcıların bu fonların yatırım yaptığı gayrimenkul projelerinin değer artışından ve/veya kira gelirinden faydalanabilmeleri.''