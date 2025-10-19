Yerköy İcra Dairesi tarafından 2024/217 talimat dosyası kapsamında satışa çıkarılan taşınmaz için açık artırma yöntemi uygulanacak.

Taşınmazın bulunduğu parsel, Yozgat İli, Yerköy İlçesi, Saray Köyü’nde 309 ada, 18 parsel numarasıyla kayıtlı bulunuyor. Arsa alanı toplam 12.350,44 metrekare olarak ölçülürken, üzerinde tek katlı prefabrik bir fabrika binası yer alıyor. Yaklaşık 3.000 metrekarelik kapalı alana sahip fabrika, orta sınıf yapı kalitesine sahip olup, uzun süredir bakımsız ve atıl durumda bulunuyor. Yapı kullanım izin belgesi ise 6 Kasım 2001 tarihli olarak düzenlenmiş durumda. Taşınmazın tapu vasfı “tek katlı prefabrik fabrika binası ve arsa” şeklinde kaydedilmiş olup, satış işlemlerinde KDV uygulanmayacak ve tapu harcı alıcı ile satıcı arasında yarı yarıya paylaşılacak.

Değerleme raporuna göre arsanın m² birim değeri 132,50 TL olarak belirlenmiş ve toplam arsa değeri yaklaşık 1.636.433 TL olarak hesaplanıyor. Fabrika imalat kısmının değerinin ise 35.825.256 TL olduğu belirtiliyor. Böylece taşınmazın toplam değerinin yaklaşık 37.461.689 TL civarında olduğu ifade ediliyor.

İcradan satış için ilk ihale 27 Ekim 2025 tarihinde, ikinci ihale ise ilk ihalede satış gerçekleşmemesi durumunda 10 Kasım 2025 tarihinde Yerköy Adliyesi’nde bulunan Yerköy İcra Dairesi’nde gerçekleştirilecek. İlgilenen yatırımcılar ve girişimciler, Yerköy Organize Sanayi Bölgesi’ne yakın konumuyla stratejik bir avantaja sahip olan bu taşınmazı sanayi tesisi, depo, üretim veya lojistik merkezi kurmak için değerlendirebilir.

Detaylı bilgi ve başvuru için Yerköy İcra Dairesi ile iletişime geçilebiliyor. İcra dairesinin telefon numarası (0354) 314 10 01 olarak bildirildi.