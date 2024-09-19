Yapılan devriye faaliyetleri, bölgede çevre ve doğanın korunmasına yönelik denetimlerin artırılması amacıyla yürütüldü.

Denetimler, Boğazlıyan ilçesinde faaliyet gösteren bir cips fabrikası ve çevresindeki alanları kapsadı. Bu kapsamda, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Atık Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde tesislerde atık yönetimi, su arıtma sistemleri ve hava kalitesiyle ilgili unsurlar denetim altına alındı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinden alınan bilgilere göre, denetimlerde özellikle atık su arıtma merkezi, atık malzeme depolama alanları ve baca filtre sistemleri detaylı olarak incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir çevre kirliliği veya yönetmeliklere aykırı bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

Yetkililer, çevre, doğa ve hayvanları koruma çalışmalarının devam edeceğini, Yozgat genelinde sanayi ve ticari faaliyetlerin doğa ile uyumlu bir şekilde sürdürülmesine yönelik denetimlerin sıklaştırılacağını vurguladı. Boğazlıyan’daki fabrikalar ve çevredeki diğer işletmelerin de çevre mevzuatına uygun şekilde faaliyet göstermeye devam ettikleri belirtildi.

Bu tür denetimlerin, hem yerel halkın sağlığını hem de doğal çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla periyodik olarak sürdürüleceği ifade edildi.