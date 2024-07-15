Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, apartman dairelerinde yaşayanları yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu yeni düzenlemeye göre, apartman dairelerinde gürültü yapanlara yüksek para cezaları uygulanacak. Tek bir şikayet dahi ceza için yeterli olacak!

Yeni düzenleme ile apartmanlarda gürültü kirliliğini önlemek amacıyla çeşitli önlemler alındı. Özellikle yüksek sesle müzik dinlemek, ev partileri ve aşırı ses çıkaran ev aletlerinin kullanımı gibi faaliyetler nedeniyle komşular şikayette bulunabilecek. Tek bir şikayet üzerine dahi yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalınacak.

Düzenlemenin detayları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, gürültü yapan kişilerin bu eylemlerini bırakmaları hedefleniyor.

Yeni düzenleme sonucunda Gelir Vergisi Kanunu kapsamında evlerde yapılan gürültüye karşı para cezaları artırılacak.

Bu düzenleme ile birlikte evde yüksek sesle müzik dinlemek, ev partileri, aşırı ses çıkaran ev aletlerinin kullanılması gibi gürültü yaratan faaliyetler nedeniyle komşularınız tarafından şikayet edilmeniz durumunda yüksek miktarda para cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın getirdiği bu düzenleme, özellikle çok katlı apartmanlarda yaşayanlar için gürültü kirliliğini azaltmayı ve komşular arası huzuru korumayı amaçlıyor. Cezanın miktarı da belli oldu.

CEZA MİKTARLARI ARTIRILDI

2023 yılında 4 bin 831 TL olan ceza, yeni düzenleme ile 7 bin 667 TL'ye yükseltildi. Bu ceza miktarının artırılmasıyla, apartman dairelerinde yaşayanların gürültü seviyelerini düşürmeleri teşvik ediliyor. Bu düzenleme, apartmanlarda huzuru korumayı ve komşuluk ilişkilerini iyileştirmeyi hedefliyor.

Vatandaşlar, gürültü şikayetlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Alo 181 hattı üzerinden iletebilecek. Bu tür önlemler, apartman dairelerinde yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Bu nedenle, apartman dairelerinde yaşayan bireylerin daha sessiz ve dikkatli olmaları, komşuluk ilişkilerini gözetmeleri önem taşıyor.