Yozgat merkeze bağlı Sağlık köyünde bir evde yangın çıktı. Yangının evin mutfak bölümünde başladığı bildirildi.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 4 itfaiye aracı sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, şiddetli rüzgar nedeniyle alevleri kontrol altına almakta güçlük çekti. Alevlerin çevredeki diğer yapılara sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcadı.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangının çıktığı sırada evde kimsenin bulunmadığı, ancak yapının aktif olarak kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz kesinlik kazanmazken, ilk belirlemelere göre şimşek çakmasının ardından oluşan bir elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor.