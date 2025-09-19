Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde borç nedeniyle haczedilen yığma iki katlı ev ve samanlık arsası icra yoluyla satışa çıkarıldı.

Tarhana Köyünde Bulunan Taşınmaz Satışa Çıkıyor

Akdağmadeni İcra Dairesi’nin 2025/34 TLMT. sayılı dosyası kapsamında satışa çıkarılan taşınmaz, Tarhana köyü Köyiçi Mevkii’nde yer alıyor. 118 ada 8 parselde bulunan taşınmaz, 3 bin 138,76 metrekare yüzölçümüne sahip. Borçlu adına 1/3 pay oranında kayıtlı taşınmaz üzerinde bir adet yığma tek katlı kaba inşaat halinde yapı, iki katlı kagir mesken, tek katlı kagir ahır ve samanlık ile bir adet tandırlık yapısı bulunuyor.

Yapılardan bazılarının 40-45 yıl önce, yeni yapının ise birkaç yıl önce inşa edildiği tespit edildi. Taşınmazın imar durumu bulunmuyor.

Muhammen Bedel 1 Milyon 257 Bin Lira

Satışa konu taşınmazın muhammen kıymeti 1 milyon 257 bin 501 lira olarak belirlendi. KDV oranı yüzde 20 olarak uygulanacak.

İki Ayrı Artırma Yapılacak

İcra satış ihalesi elektronik ortamda yapılacak. İlk artırma 2 Aralık 2025 günü saat 10.06’da başlayacak ve 9 Aralık 2025 günü 10.06’da sona erecek. İkinci artırma ise 8 Ocak 2026 günü başlayıp 15 Ocak 2026 günü tamamlanacak.

Satışa ilişkin tüm görsellere, detaylı bilgilere ve şartlara esatis.uyap.gov.tr adresinden 2025/34 TLMT. dosya numarasıyla erişim sağlanabilecek.