Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira gelirlerinde önemli değişiklikler getiren yeni bir vergi paketi hazırladı. Bu düzenleme ile ev sahiplerinin yıllık kira vergilerini her ay peşin olarak ödemesi zorunlu hale gelecek.

Hazırlanan taslağa göre, kiracılar bankaya yatıracakları kira bedelinin yüzde 20'sini stopaj olarak ödeyecek ve geri kalan tutar ev sahibine aktarılacak. Bu yeni sistemle devletin kira gelirlerinden elde ettiği vergi miktarının artması ve 40 milyar liraya kadar ek gelir elde edilmesi öngörülüyor.

EV SAHİPLERİNE KÖTÜ HABER

Yeni düzenleme, yıllık kira beyannamesi ve vergi ödeme dönemini sona erdiriyor. Kira gelirleri otomatik olarak vergilendirilecek. Ev sahipleri kira vergisini artık yılda bir defa beyanname vererek değil, her ay kira ödemeleri üzerinden stopaj yoluyla ödeyecek. Kiracılar kiralarını banka üzerinden ödeyecek ve banka kira tutarının yüzde 20'sini keserek doğrudan devlete aktaracak.

Mevcut yasaya göre, bir yıl boyunca elde edilen kira gelirlerinin vergisi, bir sonraki yıl beyanname verilerek ödeniyordu ve vergi oranı yüzde 15’ten başlıyordu. Yeni düzenlemeyle evini 10 bin liraya kiraya veren bir ev sahibinin aylık kira geliri 8 bin liraya düşecek. Ev sahipleri 12 aylık kira gelirinin bir aylık tutarını devlete vergi olarak öderken, yeni düzenleme ile iki aylık kira tutarını devlete vermek zorunda kalacak.