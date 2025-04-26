Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek olan ihalenin 29 Mayıs 2025 tarihinde saat 11.00’de yapılacağı duyuruldu.

İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi kapsamında açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek ve teklifler yalnızca Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden alınacak. İhale kayıt numarası 2025/606838 olarak ilan edildi.

Projede, konvansiyonel kalıp sistemiyle toplam 52 konut inşa edilecek. Altyapı ve çevre düzenlemesiyle birlikte yürütülecek işin süresi, yer tesliminden itibaren 400 takvim günü olarak belirlendi. Sözleşmenin imzalanmasının ardından 10 gün içerisinde yer teslimi yapılarak çalışmalar başlatılacak.

İhaleye katılmak isteyen firmalardan, iş deneyim belgeleri, mali yeterlilik belgeleri, geçici teminat ve teklif mektupları gibi evrakları EKAP üzerinden e-imza ile iletmeleri isteniyor. Konsorsiyumların ihaleye katılımı kabul edilmeyecek.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre değerlendirilecek. Yerli ve yabancı firmaların katılımına açık olan ihalede, yerli isteklilere yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

İhaleye dair detaylı dokümanlar EKAP platformunda ücretsiz olarak görülebilir; ancak teklif verecek firmaların e-imza kullanarak dokümanları indirmeleri zorunlu olacak.

TOKİ’nin bu projesiyle, Sarıkaya’da hem konut ihtiyacının karşılanması hem de bölgenin altyapı ve çevre düzenlemesinin iyileştirilmesi hedefleniyor.