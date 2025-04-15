Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 15-22 Nisan 2025 tarihleri arasında Turizm Haftası etkinliklerini düzenleyecek.

Hafta boyunca gerçekleştirilecek programda; kamu kurum ziyaretleri, motosiklet korteji, kültürel gezi organizasyonları ve turizm sektörüne yönelik saha çalışmaları yer alacak.

Etkinliklerin amacı, toplumda turizm bilincinin artırılması, yerel kültür ve tarihi değerlerin tanıtılması ve turizm sektöründeki paydaşlarla iş birliğinin güçlendirilmesi olarak belirlendi.

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, etkinliklere katılım çağrısında bulunarak, "Bu yılki Turizm Haftası etkinliklerimizle Yozgat’ın tarihi ve kültürel değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyoruz. Etkinliklerimiz, turizmin gelişmesine katkı sağlamanın yanı sıra, yerel kültürümüzün korunmasına da destek olacaktır" dedi.