2022 yılında Türkiye’nin ilk süt işleme tesisini Yozgat’ta açan Et Süt Kurumu günlük yaklaşık 98 ton çiğ süt işleyerek bunları beyaz peynir, kaşar, lor peyniri, krema ve tereyağı üretiminde kullanıyor. Et Süt Kurumu, Yozgat’ta bulunan et kombinasında parçalama işlemlerine veda ederek süt işleme tesisine ağırlık verecek.

Vatandaşların mağazalarının önünde her gün uzun kuyruklar oluşturarak et sırası beklediği Et ve Süt Kurumu, Yozgat’ta bulunan et kombinalarından artık sadece hayvan kesimi yapılarak hayvanlar karkas olarak başka illere gönderilecek. Hayvanlar buralarda parçalanarak donuk bir şekilde kıyma ve parça et olarak Yozgat’ta bulunan mağazasında satışa sunulacak.