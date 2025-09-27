Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın, Ahilik Haftası dolayısıyla ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Yaykın, ilçede görevli hocalarla beraber esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyarette açıklama yapan Yaykın, “Yardımlaşmayı, güzel ahlakı, erdemi savunan, alın teri ile çalışmanın, helal kazancın değerini ön plana çıkaran, Anadolu medeniyetimizin bir değeri olan ‘Ahilik Kültürü’ günümüzde de bizlere yol gösterici olmalıdır. Bizler bu geleneklerimizi muhafaza edeceğiz ki bizden sonraki nesiller de bu değerleri sürdürebilsin. Ekonomimizin bel kemiği olan esnaflarımızın şehrimizde bu anlayışla hareket etmesi, dayanışmayı, çalışkanlığı, dürüstlüğü ön planda tutması bizleri sevindirmektedir. Helal kazançla rızık peşinde koşan, toplumun temel direklerinden olan esnaf kardeşlerimizin Ahilik Haftası’nı kutluyor ve bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.