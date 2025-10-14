Yozgat’ta eski mermer ocağı ve tarım arazileri jandarma ekipleri tarafından denetlendi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Yenifakılı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yiğitler köy yolu üzerindeki eski mermer ocağının kontrol ve denetimini sağlamak amacıyla önleyici kolluk faaliyeti gerçekleştirdi.

Denetimlerde tespit edilen olumsuzluklar, İl Özel İdaresi Ruhsat Denetim Müdürlüğüne bildirilecek. Ayrıca, çiftçilerin arazilerinde bulunan jeneratör, motor ve ekipmanların çalınmaması amacıyla alan kontrol edildi ve bölgede bulunan vatandaşlar hırsızlığa karşı uyarıldı.

Jandarma yetkilileri, benzer denetimlerin devam edeceğini ve kamu güvenliği ile tarım arazilerinin korunmasının öncelikli olduğunu vurguladı.